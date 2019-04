Calciomercato, confermato: le cifre del colpo Cavani

CALCIOMERCATO CAVANI / Sembra ormai giunta ai titoli di coda l'avventura di Edinson Cavani al Paris Saint-Germain. Arrivato nel 2013, l'attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto nel 2020 e la prossima sarà l'ultima estate buona per i parigini per monetizzare la cessione dell'ex Napoli.

I rapporti incrinati con le altre stelle dello spogliatoio, in particolare Mbappe e Neymar, hanno spinto ulteriormente la dirigenza parigina ad inserire nei piani per l'estate il sacrificio del 'Matador' che in Europa vanta ancora una lunga lista di pretendenti. Stando a quanto riferisce il francese 'Le 10 Sport' infatti, i vertici del Psg avrebbero confermato l'intenzione di vendere Cavani per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro e l'Atletico Madrid sarebbe tra le società più interessate al calciatore che, però, ha un ingaggio molto oneroso che al momento complica ogni trattativa. Ma lavorando su un contratto pluriennale si può arrivare a dama...