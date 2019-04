CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / L'Inter è intenzionata a cedere Icardi e per questo ha cominciato a prendere in esame i profili che potrebbero raccogliere la sua eredità. Al momento quello di Dzeko sarebbe in cima alla lista, anche per motivi prettamente economici. Ingaggio (6 milioni) a parte, il bosniaco è in scadenza nel 2020 con la Roma che alla fine potrebbe 'accontentarsi' di una cifra tra i 10 e 12 milioni di euro.

Molto più costosi altri bomber, dafino soprattutto a Romelu

Il belga va tenuto in corsa perlomeno virtualmente, se non altro perché il suo agente Federico Pastorello vanta eccellenti rapporti con l'Inter, oltre ad essere vicino al candidato numero uno a sostitutire Spalletti a fine stagione: Antonio Conte. In aggiunta allo stipendio da 11 milioni, però, bisogna fare i conti con la richiesta del Manchester United. Stando al 'Daily Mirror' i 'Red Devils' sono disposti a privarsene, ma solo in presenza di una proposta da almeno 75 milioni di sterline, circa 86 milioni di euro. Non a caso è stato già paventato un possibile scambio con Icardi, ma al momento tale ipotesi è alquanto remota.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui