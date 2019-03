DIRETTA Serie A, Roma-Napoli 0-1: super gol di Milik! - LIVE

DIRETTA ROMA NAPOLI FORMAZIONI / Non ci sono più margini d'errore per la Roma che, se vuole mantenere in vita ancora qualche speranza di arrivare al quarto posto, ha l'obbligo di battere il Napoli. In programma alle 15, la sfida dell'Olimpico sarà caratteristiche da diverse defezioni, da un lato e dall'altro. L'ultima in ordine di tempo è quella di Lorenzo Insigne fermato da una ricaduta e da una contrattura all'adduttore della coscia destra.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Schick, Cristante, Perotti; Dzeko. All. Ranieri

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Verdi; Mertens, Milik. All. Ancelotti



CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 78**, Napoli 60, Inter 53, Milan 51**, Atalanta 48**, Roma 47, Lazio* e Sampdoria** 45, Torino 44, Fiorentina 37, Parma 33**, Genoa 33**, Cagliari** 33, Sassuolo 32, Spal 26, Udinese 28, Empoli 25**, Bologna 24, Frosinone 17, Chievo** 11.

*Una partita in meno

** Una partita in più

