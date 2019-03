CALCIOMERCATO ARSENAL / In attesa di capire quale sarà l'epilogo finale in Premier League, la dirigenza dell'Arsenal è pronta ad una totale rivoluzione in vista del prossimo mercato estivo.

Tanti big sono pronti a lasciare Londra con molti club italiani pronti ad approfittare delle occasioni che si presenteranno a partire da giugno.

Secondo quanto riportato dal 'Mirror', il primo pronto a lasciare l'Arsenal è Lichtsteiner. In dubbio anche la permanenza di Mustafi, Elneny e Mkhitaryan. Quella estiva potrebbe essere la sessione decisiva per la separazione diMesut Ozil dai 'Gunners', con l'Inter pronta a tornare alla carica per il fantasista tedesco. Fallimentare per adesso l'arrivo di Denis Suarez, in uscita anche Danny Welbeck, all'ennesimo stop per infortunio in carriera.

