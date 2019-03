p>CALCIOMERCATO NAPOLI BENNACER / La scelta di Fabrizio, presidente dell', di esonerare Iachini e richiamare Andreazzoli sulla panchina del club toscano si è rivelata azzeccata e vincente visto che nell'ultimo turno di campionato la squadra è tornata alla vittoria battendo per 2-1 il Frosinone. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Corsi è intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' per parlare del futuro di Bennacer, centrocampista francese naturalizzato algerino finito nel mirino del Napoli: ''Non ho parlato con De Laurentiis direttamente, a parte qualche battuta, ma qualcosa c'è stato a gennaio. Vedremo se a giugno si discuterà di nuovo del ragazzo, che potrebbe calcare grandi palcoscenici come quelli di Napoli, Inter e Roma. Sarri alla Roma? Mi piacerebbe, l'ambiente ha una pressione particolare ma a lui non spaventerebbe. Nel caso andasse a Roma spero gli mettano tanti giovani a disposizione''.

