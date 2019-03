BENATIA NAPOLI JUVENTUS / L'ormai ex difensore della Juventus Medhi Benatia ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport' in vista del match col Napoli ricordando anche le sfide scudetto della scorsa stagione: "Il livello della Serie A è cresciuto, non è tutto facile come sembra: l'anno scoso c'è stato un grande Napoli ed abbiamo dovuto lottare fino alla fine.

La forza della Juve è che non sbaglia mai una gara, lavora con la stessa intensità sia contro Frosinone che contro il Real Madrid".

NAPOLI - "Gli azzurri secondo me giocavano molto meglio della Juventus, ma noi eravamo più concreti. Abbiamo raggiunto una striscia lunghissima di gare senza prendere gol e non credo che il Napoli sarebbe stato capace di raggiungere un risultato simile. Come diceva Allegri, tra arrivare primi e secondi c'è un'enorme differenza, e questo alla Juve o lo capisci subito o vai fuori".

CHIELLINI - "A livello difensivo non c'è nessuno come Chiellini. Lo sapevo già, ma l'ho capito ancor di più allenandomi quotidianamente con lui".

