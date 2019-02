CALCIOMERCATO ROMA SARRI / Si gioca a Londra la partita per il prossimo futuro della Roma. Perché a meno di un finale di stagione clamoroso tra campionato e soprattutto Champions League, prende quota l'ipotesi di addio di Eusebio DiFrancesco al termine della stagione.

E con lui anche quello del suo principale sponsor, ovvero il direttore sportivoche oltre alfa gola in particolar modo all'. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI

Ecco perché in casa giallorossa sono già partiti i casting per la successione dell'allenatore abruzzese con un nome che starebbe già prendendo vantaggio: quello di Maurizio Sarri, ipotesi che su Calciomercato.it vi avevamo già anticipato. Ormai in bilico al Chelsea, Sarri come raccontato da Calciomercato.it ha davanti due partite decisive contro Malmo e Manchester City. La Roma si è mossa in anticipo e dall'idea sembra essere passata ai fatti visto che, scrive oggi il quotidiano 'La Repubblica', il consigliere del presidente James Pallotta, Franco Baldini, avrebbe incontrato in una cena a Londra il tecnico dei 'Blues' offrendogli la panchina giallorossa per la prossima stagione.

