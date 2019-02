CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Via la fascia di capitano ad Icardi: la decisione dell'Inter non poteva non alzare un polverone e così da giorni il caso dell'attaccante argentino tiene banco. Oggi sono arrivati i messaggi di Wanda Nara, mentre la squadra di Spalletti ospiterà la Sampdoria in un incontro chiave per la corsa Champions.

Icardi non ci sarà, ufficialmente per infortunio, ma dalla 'Gazzetta Sportiva' arriva un retroscena che potrebbe segnare il destinato dell'attaccante: l'argentino, infatti, sarebbe pronto a continuare a non scendere in campo se non dovessero arrivare le scuse della società. Una posizione che ovviamente al club non piace: anzi Zhang, Marotta e Ausilio si aspettano un gesto distensivo da parte dell'ex capitano. Insomma entrambe le parti sono in attesa della prima mossa dall'altro. Oggi a 'San Siro' potrebbe esserci già un primo segnale: Icardi deciderà di assistere o meno alla gara contro i blucerchiati?