LAZIO SIVIGILIA IMMOBILE FORMAZIONI / Non partecipa alla rifinitura con i compagni, Ciro Immobile, che si limita ad una corsa intorno al campo.

L’attaccante della come anticipato la scorsa settimana da calciomercato.it , è ancora alle prese con l’elongazione alla coscia rimediata contro il Frosinone e domani con molta probabilità salterà il match contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di finale di. Insieme a lui non ci saranno Milinkovic (lesione adduttore) e Wallace, reduce da un infortunio muscolare e non ancora al top della forma. Pedro Neto, Lukaku e Basta non sono stati inseriti in lista Uefa.

Probabile formazione Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

