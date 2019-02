CALCIOMERCATO INTER PERISIC TOTTENHAM / Ivan Perisic destinato alla Premier League. Ma non all'Arsenal. Sfumato il passaggio ai 'Gunners' nell'ultima finestra invernale, l'attaccante croato sarebbe promesso sposo del Tottenham per la prossima estate come scrive 'Tuttosport'.

Il matrimonio tra il giocatore e gli 'Spurs' dovrebbe quindi concretizzarsi al termine della stagione, con Perisic che sarà il big sacrificato da Marotta per fare cassa e poi dare l'assalto ad altri obiettivi per potenziare la rosa nerazzurra.

Ma non c'è soltanto la soluzione 'cash' per la cessione del croato vice-campione del mondo. L'Inter potrebbe infatti chiedere delle contropartite nell'affare con il Tottenham, con il profilo di Moussa Sissoko che da tempi non sospetti sarebbe nei radar del Ds Ausilio. Un altro nome da inserire nell'affare potrebbe essere quello di Aurier per rimpiazzare a destra Vrsaljko in caso di mancato riscatto di Cedric Soares, anche se il francese sarebbe poco funzionale allo scacchiere interista in caso di arrivo di Conte per il dopo Spalletti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui