CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK DALIAN FIRMA / È tutto fatto per il trasferimento di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il centrocampista slovacco ha già firmato il suo nuovo contratto con il club cinese ed è pronto a volare nel continente asiatico.

Come anticipato da 'Calciomercato.it', l'ormai ex capitano azzurro percepirà 9 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni . Alvanno invece 15 milioni di euro. Dopo undici anni e mezzo, il 31enne è dunque pronto a dire addio al club azzurro.