INTER MAROTTA / A margine dell’evento 'United For Genova', l’ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così ai giornalisti presenti: “E' un momento di crisi della squadra, ma questo non toglie quanto di positivo fatto fino ad oggi.

Siamo terzi con merito, abbiamo 4 punti meno dell'anno scorso ma ci sono ancora tante partite e la volontà di tutti di superare questo momento negativo. Non è una condanna. La squadra deve crescere dal punto di vista della continuità e della mentalità vincente che è una delle difficoltà che abbiamo in questo gruppo. Non vedo interferenze esterne: i giocatori sono professionisti e sanno convivere con queste dinamiche. Noi ci siamo abituati, quindi non possono condizionare l'aspetto sportivo".