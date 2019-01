CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH / In rete anche oggi nella clamorosa disfatta per 2-6 in casa del Feyenoord, Hakim Ziyech nei giorni scorsi è stato nuovamente accostato alla Roma.

Un accostamento che il fantasista marocchino ha commentato con un pungente "potevano pensarci la scorsa estate", facendo chiaro riferimento al ripensamento giallorosso nonostante l'accordo totale con il calciatore che, insieme al procuratore Mustapha, aveva visto nella squadra capitolina la soluzione migliore per il futuro.

Nelle ultime ore, si sono diffuse le voci di un accordo già raggiunto con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'ex Twente in Germania, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ad oggi non c'è nessuna intesa tra il calciatore e il club tedesco. Ziyech, nonostante la cessione sfumata in estate, resta tranquillo e concentrato sull'Ajax - come testimoniano i 13 gol e gli 11 assist sin qui collezionati in stagione - e attende la chiamata del club giusto per la prossima estate.

