CALCIOMERCATO INTER DARMIAN / L'Inter è pronta ad accogliere Cedric Soares, in arrivo dal Southampton. Il laterale portoghese svolgerà oggi le visite mediche con il club nerazzurro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riportato nella serata di ieri da Calciomercato.it , invece, fumata nera tra l'Inter e il Manchester United per Darmian . Non c'è accordo tra il club milanese e i 'Red Devils' sulla formula del trasferimento. La pista, a questo punto, potrebbe tornare calda in vista dell'estate, ma attenzione. Non è da escludere un nuovo rilancio dell'Inter, qualora si arrivasse all'addio di