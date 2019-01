CALCIOMERCATO HIGUAIN PIATEK MORATA / Higuain è del Chelsea, Piatek del Milan: questa sera è arrivata l'ufficialità delle due operazioni che coinvolgono anche la Juventus e indirettamente l'Atletico Madrid. Già perché ai 'Colchoneros' dovrebbe finire Alvaro Morata, completando così il triangolo di bomber che ha animato le ultime settimane di calciomercato.

Se tra le parti l'intesa è stata trovata, per l'annuncio del trasferimento dell'ex Juventus alla crte di Simeone manca ancora un passaggio: l'Atletico, infatti, deve fare spazio nella rosa e abbassare il monte stipendi. Ecco perché l'ufficialità di Morata dovrebbe arrivare soltanto dopo la cessione di: per l'esterno si parla di prestito al Monaco in via di definizione, mentre per Kalinic c'è la pista Betis che libererebbe così Sanabria per il Genoa