CALCIOMERCATO NAPOLI ROG / Sono giorni decisivi per il futuro di Marko Rog. Il Napoli, nelle ultime settimane, ha sempre ribadito l’intenzione di far partire il croato solo in prestito secco o, al massimo, con un diritto di riscatto elevatissimo (superiore ai 30 milioni di euro).

Un dettaglio che ha irrigidito, non poco, il: il club andaluso ha messo il centrocampista partenopeo in cima alla sua lista della spesa di gennaio, ma non ha intenzione di acquistarlo a queste condizioni.

La dirigenza spagnola chiuderebbe l’affare“anche subito” se il Napoli gli concedesse un diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni, prospettiva in questo momento lontana. Il club nervionense, però, resta fiducioso e vuole accontentare Machín: il Siviglia sa bene che la volontà di Rog è quella di giocare presto al Pizjuán e l’agente Ramadani trasmetterà tale desiderio ai partenopei, provando a strappare uno sconto. In Andalusia attendono novità tra domani e venerdì: la voglia di Liga del centrocampista potrebbe essere decisiva per superare l'impasse.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui