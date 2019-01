CALCIOMERCATO MILAN CHELSEA MORATA HIGUAIN PIATEK / Il giro degli attaccanti che vede protagonisti Chelsea, Milan e Atletico Madrid è pronto a chiudersi già nelle prossime ore. Gonzalo Higuain, come raccontato in giornata, è stato escluso dalla lista dei convocati ed è pronto a volare a Londra. Al termine di Genoa-Milan dovrebbe arrivare la fumata bianca per Piatek: il polacco è stato scelto per sostituire il Pipita.

A lasciare Londra, invece, sarà

Tante le squadre che hanno cercato l'ex Juventus e Real Madrid ma alla fine la sua scelta è stata l'Atletico di Simeone. E' solo questioni di ore e il segnale importante - come riporta in serata Marca - arriva direttamente dalla Capitale, dove è già sbarcata la moglie Alice Campello insieme ai due figli. Ad accoglierla all'aeroporto il padre del calciatore

