CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Il futuro di Aaron Ramsey sarà a tinte bianconere. A meno di sorprese, la Juventus attende la firma del calciatore dopo la Supercoppa italiana, che si disputerà il 16 gennaio in terra araba contro il Milan. La dirigenza bianconera ha ormai da tempo trovato l'accordo con il centrocampista dell'Arsenal, che ha il contratto in scadenza a fine giugno. Approfittando del suo mancato rinnovo coi 'Gunners', la Juventus punta a prenderlo a parametro zero in vista della prossima stagione garantendogli un ingaggio molto ricco: quinquennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione più l'inserimento di alcuni bonus che farebbero lievitare i guadagni fino a un tetto di 8 milioni annui.

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Ramsey

Nonostante l'interesse di altre big europee, quindi, la dirigenza torinese ha saputo convincere il calciatore con un progetto ormai riconosciuto anche in ambito internazionale. Tuttavia, per il futuro del gallese, non sembrano da escludersi sorprese già in questa sessione di mercato invernale: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Da settimane rimbalzano voci sulla volontà dei bianconeri di provare il colpo Ramsey già a gennaio. Tuttavia, riporta 'Tuttosport', a frenare l'eventuale affare è l'esosa richiesta dell'Arsenal, che per privarsene in questa finestra invernale chiede circa 22 milioni di euro. Gli inglesi difficilmente sembrano propensi ad accettare contropartite tecniche come Mehdi Benatia, difensore che non sta trovando molto spazio agli ordini di Allegri. Per l'arrivo di Ramsey bisognerà quindi aspettare la prossima estate.

