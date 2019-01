CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA PIATEK / Sta facendo molto discutere l'indiscrezione rimbalzata dalla Spagna nella tarda serata di ieri secondo cui Gonzalo Higuain sarebbe praticamente ad un passo dal trasferimento al Chelsea. A lanciarla il quotidiano 'Marca', che parla di accordo raggiunto tra il 'Pipita' e i 'Blues' con la trattativa che addirittura dovrebbe chiudersi nel giro delle prossime ore. Scenario complicato, che tuttavia ha turbato i sonni dei milanisti visto che nel frattempo anche dall'Inghilterra giungono conferme in merito all'intesa tra Higuain e il Chelsea dove l'attaccante argentino vorrebbe riabbracciare il tecnico Maurizio Sarri.

Calciomercato Milan, dal dopo-Higuain a Carrasco: le ultime

Mentre 'La Gazzetta dello Sport' racconta di malumori da parte della dirigenza, che si aspettava un Higuain trascinatore e soprattutto meno distratto dalle sirene di mercato a pochissimi mesi dal suo arrivo, e dello stesso Higuain, preoccupato dalla prospettiva di un Milan che dovrà impiegare più tempo per tornare ai vertici. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Ecco perché il Milan si sta già muovendo per cautelarsi con un erede del 'Pipita'. Con il Genoa, come raccontato, ci sono stati contatti per Piatek che però fa gola a tantissimi club. Per cui occhio al pallino di Leonardo che risponde al nome di Alvaro Morata: il Chelsea è pronto a liberarlo già a gennaio e l'ipotesi di uno scambio proprio con Higuain rimane sullo sfondo. Anche se l'ipotesi calda al momento per l'ex Juventus pare il Siviglia, nonostante il Ds degli andalusi abbia parlato di "affare molto, molto, molto complicato". Nel frattempo i rossoneri si muovono con attenzione per cogliere eventuali occasioni di gennaio con l'obiettivo di regalare a Gattuso un centrocampista ed un altro giocatore offensivo. Per la prima casella prende quota Stefano Sensi del Sassuolo, per la seconda il sogno rimane Carrasco che però guadagna molto. Nelle scorse ore inoltre è tornata di moda la suggestione Mkhitaryan.

