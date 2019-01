BALE REAL MADRID / Il clima non è certamente dei migliori al Real Madrid dopo il tonfo casalingo contro la Real Sociedad, che fa precipitare la formazione campione d'Europa a -10 in classifica dalla capolista Barcellona. Tra delusioni in campo e rumors di calciomercato sui big merengues, un altro caso potrebbe scuotere la formazione di Solari.

Non è sfuggito infatti il comportamento di Gareth, che assente per infortunio ha lasciato le tribune del 'Bernabeu' al 78' del match contro i baschi senza aspettare il fischio finale come svelato da 'El Chiringuito'. Un atteggiamento che sta facendo discutere in Spagna, con la stampa madrilena che evidenzia come ci siano al momento delle crepe all'interno dello spogliatoio del Real che andrebbero così a penalizzare il rendimento in campo della squadra.