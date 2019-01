CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO CINA / Prende piede l'idea Yannick Carrasco per il Milan. L'anticipazione del 31 dicembre di Calciomercato.it ha trovato conferme quest'oggi sulle principali testate sportive e non solo: il calciatore belga dopo solo un anno potrebbe lasciare il DalianYifang per tornare a giocare nel calcio che conta. Il profilo dell'ex Atletico Madrid sembrerebbe essere quello ideale per Gennaro Gattuso, che ha più volte lasciato intendere che alla sua squadra serva un attaccante capace di agire sull'esterno e anche da seconda punta.

Carrasco ha solo 25 anni e il richiamo di una squadra gloriosa come il Milan potrebbe spingerlo a rimettersi in gioco ma il club rossonero dovrà essere bravo a far quadrare i conti per non far arrabbiare troppo la Uefa: Leonardo potrebbe così lavorare su un prestito con diritto riscatto a cifre vicine ai 20/25 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ingaggio è indubbio che Carrasco al Milan andrebbe a guadagnare meno. Un po' come fatto dal connazionale Witsel che in estate ha lasciato la Cina per approdare al Borussia Dortmund, con ottimi risultati anche se forse con qualche euro meno in tasca. Il Milan sta per salutare Borini e spera di liberarsi al più presto di Montolivo e Bertolacci, un trio di cessioni che garantirebbe un tesoretto buono per aiutare a finanziare almeno in parte il colpo Carrasco.

