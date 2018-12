CALCIOMERCATO BOLOGNA ESONERO INZAGHI / Anche se arrivata solamente nei minuti finali e con il minimo scarto, la sconfitta contro il Napoli riporta Filippo Inzaghi in una posizione a dir poco scomoda in ottica futura.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'esonero del tecnico deltorna così ad essere una probabilità concreta e, come già detto in passato, Gianni De Biasi resta ancora oggi in pole rispetto a Sinisae Srrse. L'eventuale separazione dall'ex allenatore del Venezia potrebbe avere delle ripercussioni importanti anche sul calciomercato in entrata visto che Nicola, già bloccato dal club felsineo, condivide l'agente con l'attuale tecnico rossoblu. Con l'ex attaccante del Sassuolo, assente oggi alla ripresa degli allenamenti del Villarreal, l'accordo è praticamente chiuso ma si aspetta l'ultima conferma.