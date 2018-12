Serie A, Juventus-Sampdoria 2-1: doppio Cristiano Ronaldo da record. Var protagonista

JUVENTUS-SAMPDORIA 2-1 CRISTIANO RONALDO QUAGLIARELLA RECORD PUNTI SERIE A - La doppietta di Cristiano Ronaldo, momentaneamente in testa alla classifica dei cannonieri (in attesa degli altri match di oggi) con 14 gol, stende una Sampdoria coriacea e fa volare la Juventus a quota 53 punti: battuto il record di Fabio Capello con i bianconeri della stagione 2005/2006. Inizio sul velluto per la squadra di Massimiliano Allegri che al secondo minuto è già in vantaggio col destro a giro di CR7. Piano piano, però, i blucerchiati di Marco Giampaolo acquistano fiducia e raggiungono il pareggio su rigore, assegnato da Valeri dopo il consulto al Var, con il bomber e capitano Fabio Quagliarella. Nel secondo tempo, assalto Juve alla porta di Audero, miracoloso in alcune occasioni.

Ma è un altro rigore, questa volta per il tocco di braccio die confermato dopo aver rivisto le immagini, a decidere la sfida dell'Allianz Stadium: al 65', Ronaldo è di nuovo implacabile e trafigge l'estremo difensore blucerchiato. La Samp non si arrende, Quagliarella ci prova diverse volte, ma il veleno è nella coda: al 92'segna un eurogol, ma Valeri, richiamato dal Var, annulla per fuorigioco dello stesso calciatore sul tocco di. Situazioni che certamente faranno discutere nel post partita. Adesso arriva la sosta per il campionato di, appuntamento al 19-20-21 gennaio per la ventesima giornata.

JUVENTUS-SAMPDORIA 2-1

2' Cristiano Ronaldo (J), 33' rig. Quagliarella (S), 65' rig. Cristiano Ronaldo (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 41; Inte 36; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Parma 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

