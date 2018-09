DIRETTA NAPOLI FIORENTINA - Il Napoli ospita la Fiorentina nel secondo anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Reduce dalla pesante sconfitta contro la Sampdoria prima della pausa per le Nazionali, la formazione di Ancelotti ha bisogno di un successo per rialzare la testa e prepararsi al meglio all'esordio in Champions League, mentre quella di Pioli che è a punteggio pieno ma con una partita in meno, vuole continuare a sorprendere.

Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Ancelotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. All. Pioli

CLASSIFICA: Juventus 9; Sassuolo 7; Fiorentina*, Spal e Napoli 6; Atalanta, Inter**, Empoli, Roma, Udinese, Torino, Parma** e Cagliari 4; Sampdoria*, Milan*, Genoa* e Lazio 3; Bologna e Frosinone 1; Chievo -2

*una partita in meno

**una partita in più