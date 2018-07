Calciomercato Juventus, dal sogno Pogba a Darmian: i prossimi colpi

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILINKOVIC POGBA DARMIAN / I botti in casa Juventus potrebbero non essere finiti. Nonostante la 'bomba' Cristiano Ronaldo, la coppia Marotta-Paratici potrebbe avere un'altra sorpresa in serbo... Come la nazionalità di Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino bianconero. Come i vecchi colori di maglia di Paul Pogba, altro sogno proibito del calciomercato Juventus. Che così tanto proibito potrebbe non essere...

Calciomercato Juventus Centrocampo: sogno top player, Pogba o Milinkovic

Un grande nome per completare la mediana e rendere la squadra ancora più competiva, per andare a caccia del colpo grosso: quella Champions League soltanto accarezzata negli ultimi anni e mai alzata al cielo. L'acquisto di CR7 è il chiaro segnale di quale è la priorietà della dirigenza per quest'anno e per raggiungerlo sono disposti a compiere anche un altro sforzo economico per regalare ad Allegri un mediano dal livello assoluto. Il giocatore più monitorato in questi ultimi mesi è stato Milinkovic-Savic, definitivamente esploso in questo suo terzo anno in Serie A.

Calciomercato Juventus Difesa: Darmian in bianconero, è la volta buona?

La difficoltà, come sempre quando si tratta della, sta nel trattare con Lotito: per Milinkovic era partito da una richiesta di 150 milioni, ma sembra averla abbassato ora a 120 . L'altro sogno porta verso il romantico ritorno di Pogba a Torino. Una suggestione che sta prendendo corpo di ora in ora, alla luce anche del rapporto non idilliaco tra il francese e José A breve la Juventus potrebbe riallacciare i contatti con Mino Raiola per studiare una strategia che possa far tornare il 'Polpo' con la 'Vecchia Signora' , cercando una soluzione allo scoglio ingaggio dato che Oltremanica percepisce un ingaggio oltre 15 milioni all'anno.

Top player a centrocampo, ma non solo. La Juventus è a lavoro anche per blindare le fasce: "Siamo messi bene", è il significativo commento dell'agente di Darmian rilasciato in - esclusiva a Calciomercato.it - al termine del colloquio avuto con Paratici nella giornata di ieri. L'ex Torino è in uscita dal ManchesterUnited, piace anche a Inter e Napoli e farebbe volentieri ritorno in Italia. I bianconeri lo seguono da tempo e questa volta potrebbe essere quella giusta per riportarlo nel capoluogo piemontese.