MILAN-SAMPDORIA / Il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A tra Milan e Sampdoria è terminato 1-0 in favore della formazione rossonera allenata da Gennaro Gattuso. A decidere la partita è stata la rete di Giacomo Bonaventura, messa a segno al minuto 13 dopo che il suo compagno di squadra Ricardo Rodriguez si era fatto neutralizzare un calcio di rigore dal portiere avversario Emanuele Viviano. In chiusura di primo tempo, annullato (giustamente) per fuorigioco il raddoppio rossonero firmato Leonardo Bonucci.

Proteste blucerchiate nel primo tempo per un tocco con la mano di Davide Calabria nei pressi dell'area di rigore del Milan. L'arbitro Doveri lascia correre ed il VAR non ribalta la decisione del 'fischietto'.

Le immagini televisive suggeriscono che il tocco sia avvenuto appena fuori dall'area di rigore, quanto basta per non consentire l'intervento del VAR per sanzionare la punizione.

Fuori programma all'intervallo: il secondo tempo inizia in ritardo per un problema alla bandierina di uno dei due guardalinee. Passano i secondi ed il problema non viene risolto. Poi, interviene anche l'allenatore rossonero Gattuso ad aiutare e la situazione si risolve. Nella ripresa, è Calhanoglu vs Sampdoria! Per il rossonero, però, manca la gioia del gol. Pochi sussulti sulla sponda doriana, nonostante la girandola di cambi che porta in campo Verre, Caprari (vicino al pareggio al 90') e Kownacki. Il 'promesso sposo' del Milan Ivan Strinic, invece, è rimasto in panchina per l'intero arco della partita.

MILAN-SAMPDORIA 1-0: 13' Bonaventura (M)

Ammoniti: Linetti, Ferrari, Verre (S), Bonaventura (M)

Milan-Sampdoria 1-0: la nuova classifica di Serie A

In attesa del posticipo del lunedì tra Lazio e Verona, ecco come si presenta la classifica di Serie A:

CLASSIFICA: Napoli 66, Juventus 65, Roma 50, Inter 48, Lazio 46*, Milan, Sampdoria 41, Atalanta 38, Torino 36, Udinese 33, Fiorentina 32, Genoa 30, Bologna 30, Cagliari 25, Chievo 25, Sassuolo 23, Crotone 21, Spal 17, Verona 16*, Benevento 10.

* una gara in meno