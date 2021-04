La Superlega monopolizza il dibattito calcistico di questi giorni: tutti gli aggiornamenti sul nuovo format e la sfida con Uefa e Fifa

La creazione della Superlega può originare una rivoluzione epocale nel mondo del calcio. La ‘secessione’ dei 12 club fondatori, tra cui Inter, Juventus e Milan, ha scatenato come prevedibile la reazione della Uefa e della Fifa. Saranno giorni caldissimi per decidere il futuro calcistico a breve e lungo termine. Tutti gli ultimi aggiornamenti in tempo reale, per seguire le mosse di club e organi nazionali e internazionali.

11.00 – Infantino attacca: “La FIFA disapprova, i club ne pagheranno le conseguenze”

10.50 – Damiano ‘Er Faina’ a CALCIOMERCATO SHOW: “Superlega? Mi rode”

10.40 – Superlega, Juventus, Inter e Milan escluse dalla Serie A | Cambio di format: due ipotesi

10.30 – Perez: “Monopolio Uefa è finito, vogliamo salvare il calcio”

10.20 – Club subito esclusi dalla Uefa, si attende il comunicato

10.10 – Superlega, come cambia Euro 2020 senza i big

10.00 – Superlega, come cambia la Champions League

09.50 – Superlega, guida al nuovo format: come funziona

09.30 – Superlega, guida alle squadre partecipanti: cosa accade ai campionati

