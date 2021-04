Flavio Tranquillo a CMIT TV interviene sulla questione Superlega e dice la sua sulla nascita di questo nuovo progetto

Flavio Tranquillo, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua a CMIT TV sulla nascita della Superlega: "Ci sono secondo me due possibili letture dell'annuncio a mezzanotte: una è di non essere nei giornali del giorno dopo; l'altra potrebbe avere a che fare con il fuso orario degli Stati Uniti. Il nome di JP Morgan è stato sottovalutato, qui c'è un odore di USA importante, e quando parliamo di Stati Uniti c'è un mercato vergine dal punto di vista dello sport europeo".

Il giornalista poi aggiunge: “Per fare un’attività al massimo delle possibilità servono delle risorse. Se io posso attrarre i migliori al mondo e posso dar loro le migliori possibilità , dire che non stia cercando di fare il meglio è sbagliato”.