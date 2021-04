Le parole di Andrea Pirlo in vista del match contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Le parole di Andrea Pirlo alla vigilia del match contro il Parma, in conferenza stampa: “Superlega? Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare – ammette il tecnico della Juve – E’ un progetto futuro, il nostro presente è la qualificazione in Champions League. E’ uno sviluppo per il mondo del calcio, Agnelli, che è in prima linea ce ne ha parlato. La cosa più importante adesso è la qualificazione in Champions”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

TORNA RONALDO – “Ci saranno Buffon, Cristiano Ronaldo e Dybala. L’argentino ha bisogno di giocare e trovare continuità”.

ASSENZA DI CHIESA – La domanda di Calciomercato.it in merito alla pesante assenza di Chiesa: “Federico ha avuto un problema muscolare, dovremo valutarlo nei prossimo giorni, vedremo per quanto tempo dovrà restare fuori. E’ un giocatore importante per noi: in questa stagione abbiamo però dovuto fare a meno di diversi elementi e sono sicuro che come sempre chi andrà in campo farà bene. Al suo posto ci sarà un altro, schiereremo la formazione migliore possibile. Non abbiamo di questi problemi”.

KULUSEVSKI – “Può partire dall’inizio. Sta bene e ha fatto bene nelle ultime uscite. Valuteremo domani le condizioni di tutti a seconda di come hanno recuperato e in base a quello deciderò la formazione. Tiro da fuori? Questa soluzione soprattutto contro squadre che si chiudono può essere molto utile. Lo chiedo ai ragazzi, soprattutto a #Rabiot che sicuramente ha le capacità per fare gol”.

MORATA E ARTHUR – “Morata era un po’ stanco dopo una partita intensa, Arthur era rammaricato per non essere riuscito a entrare al meglio. Ora è sereno e ha voglia di giocare e stare bene, domani può essere l’occasione per rivederlo dal primo minuto”.

AGNELLI VICINO – “Non l’ho sentito lontano, è sempre con noi. Lo sento ogni volta dopo le partite e durante la settimana passa 2-3 volte a settimana. Ci ha spiegato il progetto Superlega in grandi linee e ci ha dato grande fiducia. Ci ha detto anche che la Champions League va conquistata sul campo. I calciatori devono pensare al presente”.