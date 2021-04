CM.IT | Superlega, contattato anche il Napoli: arrivano conferme

Superlega, ai club fondatori Inter, Juventus e Milan può unirsi la quarta italiana: contattato anche il Napoli, le ultime di Calciomercato.it

Ore e giorni frenetici sul fronte Superlega, la spaccatura creata dai 12 top club europei fondatori del nuovo torneo ha aperto un fronte di combattimento tra i ‘secessionisti’ e la Uefa, spalleggiata dalla Fifa. Le dodici squadre sono decise ad andare fino in fondo e non temono ripercussioni, anzi come dichiarato fin da subito intendono arrivare alla cifra di 15 membri fondatori. E uno di questi potrebbe essere la quarta squadra italiana, dopo Inter, Juventus e Milan.

Florentino Perez aveva aperto alla presenza di una tra Napoli e Roma e proprio gli azzurri sarebbero stati contattati per entrare a far parte del gruppo elitario. Trova conferma, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la voce che intermediari di JP Morgan abbiano anche contattato il Napoli per sondare il terreno sulla possibilità di partecipazione alla Superlega. Filtrano timide ma sostanziali ammissioni dei contatti che ci sarebbero stati nelle ultime ore tra i vertici del club partenopeo e l’importante banca d’affari che sta gestendo la transizione verso la creazione della Superlega. Si spiegherebbe così anche il silenzio di queste ore di Aurelio De Laurentiis che sta vivendo una fase di attesa per comprendere il ruolo del Napoli nello svilupparsi degli eventi.