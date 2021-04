Superlega, riunione terminata | Le decisioni di City, Barcellona, Atletico e Chelsea!

È terminata la riunione straordinaria della Superlega: Barcellona e Atletico Madrid restano, dubbio Chelsea. Manchester City fuori

Secondo quanto riportato da 'El Partidazo de COPE', è terminata la riunione straordinaria indetta dalla Superlega per discutere del futuro del nuovo progetto nato ufficialmente solo due giorni fa. La prima società a chiamarsi fuori è il Manchester City, che ha già ufficializzato il ritiro della candidatura attraverso un comunicato ufficiale.

Barcellona e Atletico Madrid per il momento restano nella competizione, mentre il Chelsea non ha confermato la decisione di lasciare la Superlega ma ha espresso dubbi sulla solidità del progetto. Alle ore 23.30 erano previste nuove dichiarazioni di Florentino Perez, che avrebbe però deciso di non parlare al termine dell’incontro straordinario. La situazione resta in divenire. Vi terremo aggiornati.