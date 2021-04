Superlega, retroscena Florentino Perez | Stasera l’incontro decisivo!

È in programma questa sera l’incontro straordinario tra i 12 club fondatori per decidere sulla Superlega: il retroscena su Florentino Perez

Sono ore decisive per le sorti della Superlega. Ben sei club sarebbero infatti pronti a fare un passo indietro, e questa sera le società fondatrici della nuova competizione si incontreranno in conference call per decidere. Come rivelato dal nostro Mirko Calemme a CMIT TV, Florentino Perez avrebbe dovuto rilasciare una nuova intervista questa sera alla radio spagnola ‘Cadena Ser’ prima del caos scoppiato nelle ultime ore. Esistono contratti vincolanti e penali piuttosto alte, ma sembra che i club tenteranno di convincersi che il progetto è fallito e che è inutile dar seguito a questi contatti. È inoltre confermato il fatto che il Barcellona ha sottoposto all’ok della giunta e dei soci il suo sì alla Superlega, come anticipato dal presidente Laporta. Il progetto potrebbe essere fallito dopo due giorni e, in questo senso, l’ago della bilancia è il Manchester City, dato che il Chelsea è già dato fuori. Se i ‘Citizens’ confermano l’uscita il progetto è di fatto saltato. Staremo a vedere.