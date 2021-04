La questione Superlega ha portato anche ad una reazione da parte della Roma, che si è schierata pubblicamente con un comunicato

In questi giorni a rubare la scena è la nascita della Superlega, che ha portato ad inevitabili reazioni in tutto il mondo del calcio. Forte e chiara è arrivata anche la voce della Roma, che sul proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato che non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni: “Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una “super league” divisiva. L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti”.

Il comunicato prosegue poi evidenziando: “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”.