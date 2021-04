Stando alle ultime novità, che arrivano dall’Inghilterra, Chelsea e Manchester City starebbero pensando di fare marcia indietro e di lasciare la Superlega

Continuano ad arrivare novità in merito alla Superlega. Dal momento della sua nascita, domenica notte, come era prevedibile, ha catalizzato gli interessi di tutti: presidenti, federazioni, politici, giornalisti e tifosi, tutti hanno espresso la propria opinione in merito.

Opinioni che insieme alla dura presa di posizione di Ceferin, numero uno della Uefa, potrebbero spingere alcuni club fondatori della Superlega a cambiare idea. E’ questa la clamorosa indiscrezione de ‘The Guardian’: Chelsea e Manchester City non sarebbero, infatti, convinti di far parte della nuova lega. A riferire delle perplessità dei due club sarebbe stato un dirigente di un’altra squadra, avvicinato per entrar a far parte della Superlega.