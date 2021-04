Superlega | Gravina: “Fulmine a ciel sereno! Difendiamo i valori dello sport”

Gabriele Gravina, fresco di elezione come membro del Comitato Esecutivo della Uefa, ha commentato la nascita della Superlega

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato il primo eletto del Comitato Esecutivo della Uefa. Un vero e proprio plebiscito, con 53 voti su 55: “E’ una gratificazione per il calcio italiano questa elezione – ammette Gravina ai microfoni di Sky Sport -. Superlega? Affronteremo tutto con fermezza e convinzione, è un problema, un fulmine a ciel sereno. Modi e tempi che non ci aspettavamo. E’ una reazione violenta, ringrazio coloro che stanno alzando un muro invalicabile. Deluso dai club? No, ci sono dei momenti difficili, li capisco. Con il mio ruolo cercherò di far passare una linea di riforma e di controllo dei costi”.

72 scudetti fuori – “Non difendiamo gli scudetti ma i valori dello sport. Rispettare il radicamento nel nostro territorio. Il calcio appartiene a tutti”.