DIRETTA Serie A, Inter-Napoli: le formazioni ufficiali! LIVE

M.D.A.

30/04/2017 19:45

DIRETTA INTER NAPOLI LIVE / Inter e Napoli scendono in campo per il big match della 34a giornata di Serie A. Se gli azzurri cercano tre punti per avvicinarsi alla Roma (sconfitta dalla Lazio), i padroni di casa sono chiamati a riprendersi da un periodo negativo e riprendere la marcia verso l'Europa League. Calciomercato.it vi offre la diretta della sfida dello stadio 'San Siro'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Medel, Nagatomo; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Joao Mario, Eder; Icardi. All.: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri

CLASSIFICA: Juventus 84, Roma 75, Napoli* 71, Lazio 67, Atalanta 64, Milan 59, Inter* 56, Fiorentina 55, Torino 49, Sampdoria 46, Udinese 43, Cagliari 41, Chievo 41, Sassuolo 39, Bologna 38, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 25, Palermo 19, Pescara 14.

*Una gara in meno