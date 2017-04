Serie A, UFFICIALE: respinti i ricorsi di Kalinic e Pinilla

27/04/2017 17:24

SERIE A RICORSI KALINIC PINILLA / La Corte Sportiva di Appello Nazionale ha respinto i ricorsi di Kalinic (Fiorentina) e Pinilla (Genoa): confermate allora le squalifiche di 2 e quattro giornate. La stessa corte ha parzialmente accolto il ricorso del Napoli riducendo da 35 a 25mila euro l'ammenda ricevuta per la gara di Coppa Italia con la Juventus dello scorso 5 aprile.

Per la Serie B, inoltre, respinti i ricorsi della Ternana per la squalifica di Liverani e del Carpi per Gagliolo. Ridotta a una giornata la squalifica di Struna.

B.D.S.