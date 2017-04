PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-GENOA: Mandzukic a tutto campo, Burdisso disorientato

Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

23/04/2017 22:35

PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-GENOA: PROMOSSI E BOCCIATI / La Juventus cala il poker con il Genoa e conquista la trentatreesima vittoria consecutiva allo Stadium. Dopo una prima fase di studio, i bianconeri passano con un'autorete di Munoz, che devia un tiro di Marchisio. Due minuti più tardi si esalta Dybala, che fa centro su assist di Khedira. I genoani non riescono ad alzare la testa, Mandzukic chiude virtualmente il match prima dell'intervallo. Nel secondo tempo Bonucci cala il poker, Higuain fa tremare la traversa, Asamoah colpisce il palo esterno.

JUVENTUS

Neto 6,5 – In campo al posto di Buffon. Si fa trovare pronto nelle poche volte in cui viene chiamato in causa.

Barzagli 6,5 – Bonucci gli propone qualche giocata in verticale, ma la corsa non è brillante come un tempo. Impeccabile sulla linea difensiva.

Bonucci 7 – Serenità massima nella gestione del pallone, orchestra in maniera perfetta la linea difensiva. Fa tutto da solo in occasione della quarta rete.

Benatia 6,5 – Vince il ballottaggio con Rugani. Gioca con serenità e non commette alcuna sbavatura.

Lichtsteiner 6,5 – Fa su e giù sulla corsia destra, dando ampiezza in fase offensiva e mettendo dentro l'area palloni velenosi.

Khedira 7 – Si rende più volte pericoloso nella prima del match, appoggia a Dybala un assist perfetto per la seconda rete bianconera. Dal 69' Rincon 6,5 – Contro i suoi ex compagni si muove bene per dare maggiore sostegno a centrocampo.

Marchisio 7 – Rientra dopo la tribuna al Camp Nou e sembra in buona condizione. La prima rete è moralmente sua, anche se la palla viene deviata da Munoz. Colpisce un legno della ripresa. Dall'86' Mandragora s.v.

Asamoah 6 – Si complica la vita nella gestione di qualche pallone, tiene bene la linea.

Dybala 7 – Al quarto d'ora prova un suo sinistro dal limite, mettendo i brividi alla retroguardia avversaria. Al 19' fa esplodere lo Stadium con un gol straordinario.

Higuain 6,5 – La prima occasione è sua, ma il colpo di testa non va a segno. Bene sul resto del match, nel secondo tempo fa tremare la traversa.

Mandzukic 7,5 – Gioca a tutto campo, un vero guerriero dal primo all'ultimo minuto. La rete del 3-0 chiude virtualmente il match e lo premia per la prestazione esaltante. Dall'82' Sturaro s.v.

All. Allegri 7 – La scelta a sorpresa è la difesa a tre con Barzagli, Bonucci e Benatia e due laterali di copertura come Lichtsteiner e Asamoah. I bianconeri sono padroni del campo e chiudono il match già a metà primo tempo.

GENOA

Lamanna 5,5 – Bene sulle uscite, può fare poco sulle reti subite. Si allunga bene su Higuain nel primo tempo.

Munoz 5 – Toglie un pallone dalla testa di Bonucci in avvio, poi ha la sfortuna di trovarsi tra Marchisio e la porta in occasione della prima rete.

Burdisso 4 – Va in affanno quando gli attaccanti della Juventus pigiano sull'acceleratore. Si becca un giallo per un fallo evitabile. Gestisce malissimo la palla sulla terza rete della Juventus e non è brillante sulla rete di Bonucci. Dal 67' Biraschi 5,5 - Il match è già in archivio quando entra in campo.

Gentiletti 5 – L'impegno non basta per arrivare alla sufficienza in una partita che prende subito una piena negativa per la sua squadra.

Lazovic 5 – Commette diversi errori in appoggio e non entra quasi mai nel vivo della partita. Dall'87' Hiljiemark s.v.

Veloso 5,5 – Non sempre perfetto sulle palle inattive, lotta con sacrificio in mezzo al campo per conquistare la palla. Prova un tiro senza pretese a fine primo tempo.

Cataldi 5,5 – Prova a svegliare i compagni con qualche giocata, commette spesso fallo.

Laxalt 5,5 – E' costretto a ripiegare spesso sulla linea di difesa a causa della pressione dei bianconeri. Tenta di avviare qualche ripartenza e a volte ci riesce. Dal 48' Beghetto 5 – Non cambia molto con lui, non riesce a rendersi protagonista.

Ntcham 5 – Cerca di intercettare palla tra le linee, ma riesce poche volte a farlo.

Simeone 6 – Non approfitta nei primi minuti di una sbavatura della difesa bianconera. Prova anche nel secondo tempo a rendersi pericoloso dentro l'area di gioco bianconera. Premiato quantomeno l'atteggiamento.

Palladino 5 – Barzagli non gli concede spazio, perde molti duelli.

All. Juric 5 – L'idea sembrerebbe quella di riproporre la stessa squadra che mise in difficoltà i bianconeri nella gara d'andata. Nei fatti, eccetto in un contropiede all'inizio, il Genoa allo Stadium si mostra incapace di proporre argomenti per affrontare i bianconeri.

Arbitro: Calvarese 5,5 – Intorno al 10' richiama Khedira, che mette la palla in rete malgrado il gioco sia già fermo. Poco prima del quarto d'ora Cataldi entra duro su Dybala, ma lascia scorrere. Al 52' rete annullata a Bonucci per un fallo in attacco di Mandzukic: episodio da rivedere.

TABELLINO

JUVENTUS-GENOA 4-0

JUVENTUS (3-4-3): Neto; Barzagli, Bonucci, Benatia; Lichtsteiner, Khedira (69' Rincon), Marchisio (86' Mandragora), Asamoah; Dybala, Higuain, Mandzukic (82' Sturaro). A disp.: Audero, Del Favero, Dani Alves, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Mattiello, Lemina, Cuadrado, Kean. All. Allegri

GENOA (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso (67' Biraschi), Gentiletti; Lazovic (87' Hiljiemark), Veloso, Cataldi, Laxalt (48' Beghetto); Ntcham, Simeone, Palladino. A disp.: Zima, Faccioli, Orban, Cofie, Brivio, Pandev, Ninkovic, Pellegri. All. Juric

ARBITRO: Calvarese di Teramo

Marcatori: 17' Munoz (autorete), 19' Dybala (J), 40' Mandzukic (J), 63' Bonucci (J)

Ammoniti: 34' Burdisso (G)

Espulsi: