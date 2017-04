Juventus-Genoa, turnover per Allegri. Ma Higuain, Dybala e Mandzukic non si toccano

Emanuele Catone

21/04/2017 16:49

JUVENTUS GENOA FORMAZIONE / Dopo l'impresa contro il Barcellona, la Juventus ha pescato dall'urna di Nyon il Monaco per le semifinali di Champions League. I bianconeri saranno impegnati a Montecarlo tra due settimane, ma prima di quel match la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a chiudere il discorso Scudetto per arrivare all'appuntamento europeo senza altri pensieri per la testa. La 'Vecchia Signora' affronterà domenica, nel posticipo serale dello 'Stadium', il Genoa con l'obiettivo di vendicare il 3-1 dell'andata in terra ligure. Con la società rossoblu i bianconeri hanno spesso portato a termine diverse trattative di calciomercato: ultima, nella finestra invernale, il trasferimento di Rincon da Genova a Torino.

Juventus, l'undici di Allegri contro il Genoa

Il tecnico toscano, per la gara contro il Grifone, dovrà fare a meno dello squalificato Miralem Pjanic e di Juan Cuadrado infortunato alla schiena dopo una botta subìta mercoledì contro il Barcellona. Le news Juventus rivelano che tra i pali dovrebbe esserci Gianluigi Buffon, imbattuto sia all'andata che al ritorno contro i catalanti e che ritrova il posto da titolare in campionato dopo aver lasciato lo scettro a Neto nel match col Pescara. Allegri potrebbe cambiare in toto tutto il quartetto difensivo con Lichtsteiner a destra, Barzagli e uno tra Benatia e Rugani al centro, Asamoah sulla fascina mancina a sostituire Alex Sandro.

Il duo in mediana vedrà sicuramente il ritorno di Claudio Marchisio, in tribuna nella trasferta del Camp Nou per un leggero fastidio fisico, affiancato da Khedira in ballottaggio con l'ex genoano Rincon. Nel reparto offensivo bianconero a trazione anteriore l'unica novità dovrebbe arrivare sulla fascia destra; Cuadrado non dovrebbe ricevere neppure la convocazione e al suo posto, a sorpresa, potrebbe giocare Dani Alves che sta finalmente convincendo allenatore e tifosi. Confermatissimi Higuain, Dybala e Mandzukic in campo senza un attimo di respiro ma sempre decisivi.

Juventus-Genoa: probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Neto, Audero, Bonucci, Rugani, Chiellini, Mattiello, Dani Alves, Alex Sandro, Rincon, Lemina, Sturaro, Kean. All. Allegri

GENOA (3-5-2): Lamanna; Gentiletti, Burdisso, Munoz; Lazovic, Veloso, Cataldi, Laxalt; Ntcham, Simeone, Palladino. A disp.: Zima, Faccioli, Orban, Beghetto, Biraschi, Morosini, Hiljemark, Cofie, Ninkovic, Taarabt, Pellegri, Pandev. All. Juric