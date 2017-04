Sorteggi UEFA, dalla Champions all'Europa League: orari e squadre

21/04/2017 09:23

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS EUROPA LEAGUE / La Juventus ha superato l'ostacolo Barcellona e si è dunque qualificata per le semifinali di Champions League. Come di consueto si è dovuto attendere lo svolgimento di tutte le gare europee settimanali, con i tanto attesi sorteggi fissati al venerdì.

A Nyon si partirà con la Champions League alle ore 12.00, per poi proseguire con l'Europa League alle ore 13.00.

CHAMPIONS LEAGUE

Juventus

Real Madrid

Monaco

Atletico Madrid

EUROPA LEAGUE

Manchester United

Lione

Ajax

Celta Vigo

Uefa, quando si giocheranno i match di Champions ed Europa League

Gli accoppiamenti sono ormai liberi, senza alcun limite di incrocio tra Nazioni. Le sfide d'andata delle semifinali di Champions League si terranno il prossimo 2 e 3 maggio, con le gare di ritorno previste esattamente una settimana dopo. A disputare la prima sfida in casa sarà la squadra che, in ogni accoppiamenti, verrà estratta per prima.

Cambiano ovviamente le date per l'Europa League, con le sfide d'andata previste per il 24 maggio, mentre quelle di ritorno una settimana dopo. In entrambi i casi ci sarà un'ulteriore sorteggio valido per la finale, che si terrà a Cardiff il 3 giugno per la Champions e a Stoccolma il 24 maggio per l'Europa League. Questo ulteriore sorteggio consentirà di decidere quale squadrà risulterà infine quella che, in termini amministrativi, disputerà la finale in casa.

L.I.