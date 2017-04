Roma, Totti scatenato su Twitter: "Jordan e Ali i migliori di sempre. Avrei fatto il tennista"

20/04/2017 20:55

ROMA TOTTI TWITTER RISPOSTE TIFOSI / A tutto Francesco Totti. Il capitano della Roma si è divertito a rispondere alle domande dei suoi tifosi attraverso il proprio profilo di 'Twitter'. Questi ultimi, però, dovevano rispettare solamente una 'regola': che i quesiti non vertessero sul calcio. Di seguito tutte le sue risposte:

FORMULA 1 - "Sì la segue e seguo la Ferrari! Ho sempre adorato Schumacher! La proverei volentieri un'auto di F1”.

TENNIS - "Amo molto il tennis e lo seguo spesso! Avrei sicuramente voluto fare il tennista”.

PALLAVOLO - "(Arriva un messaggio di sfida da parte di Ivan Zaytsev) Ciao Ivan. Io sono a tua disposizione, quando vuoi. Porto mia moglie che è fortissima, devi vedere come schiaccia! Io e lei contro te e tua moglie. Accetto la tua sfida, tu non lo so, che ti faccio fare brutta figura…".

MOTO GP - "Seguo la Moto GP, faccio il tifo per Valentino Rossi. Speriamo sia l'anno buono per rivincere il mondiale".

BOCCE - "Al Grande Fratello ho detto di essere un campione di bocce? Era una battuta… magari tra una quarantina di anni!".

BASKET E LA VIRTUS ROMA - "È stata una emozione particolare indossare la maglia di una squadra importante di Roma".

OLIMPIADI - "Quali gare sono imperdibili per me? Sicuramente l'atletica quando c'è Bolt! Alle ultime olimpiadi ho esultato per l'oro di Paltrinieri".

WRESTLING - "Lo seguo fin da ragazzino! Ho sempre tifato Hulk Hogan e John Cena".

NBA - "Mi piace molto l'NBA, sto seguendo i playoff e spero che vincano i Cleveland Cavaliers in cui gioca Lebron James!".

PADEL - "Mi diverto ancora a giocare a Padel col duo Ivan-Fabrizio? Non mi diverto per niente perché sono troppo scarsi! Neanche ho bisogno di farmi la doccia alla fine".

RUGBY - "Seguo il Rugby e l’Italia al Sei Nazioni! Faccio l'in bocca al lupo a tutto il movimento!".

PRIMA SQUADRA IN ASSOLUTO - (Arriva l'unica domanda legata al calcio: 'La tua prima squadra è stata la SMIT, l'Epiro o la Lodigiani? C'è una scommessa in corso. Ti prego rispondi…') La mia prima squadra è stata la Fortitudo a Piazza Epiro, a San Giovanni! Chi ha vinto?".

CAPITANO - "Chi è stato il capitano più grande di tutti tra tutti gli altri sport? Michael Jordan e Mohammed Ali sono stati due atleti eccezionali che ho seguito sempre con passione!".

