Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: rinnovo Chiellini, la situazione

Alessio Lento (@lentuzzo)

20/04/2017 16:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI RINNOVO - Giorgio Chiellini è da anni uno dei pilastri della difesa della Juventus, membro dell'ormai rinomato trio BBC (Barzagli, Bonucci e, appunto, Chiellini) che ha fatto le fortune della squadra bianconera nelle ultime stagioni. Anche ieri sera, il 32enne roccioso difensore è stato un protagonista assoluto della sfida del 'Camp Nou' col Barcellona che ha visto gli uomini di Allegri portare a casa un pareggio a reti bianche che, dopo il 3-0 dello 'Stadium', è valso l'approdo nella semifinale di Champions League.

Calciomercato, la Juve e il rinnovo di Chiellini: le ultime

Nel frattempo, però, gli uomini calciomercato Juventus dovranno occuparsi anche del futuro del centrale toscano, vista la scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2018. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile prolungamento fino al 2020, ma allo stato attuale, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non si registrano novità sostanziali nella trattativa e, al giorno d'oggi, non ci sono stati incontri tra le parti per discutere della questione. I rapporti sono ottimi e il giocatore è concentrato sugli obiettivi del campo, visto che la Juventus è impegnata su tre fronti. Un discorso, dunque, solo rimandato alle prossime settimane.