Calciomercato Milan, Wenger smentisce: "Nessun accordo con Kolasinac"

20/04/2017 12:50

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC / Il Milan può ancora sperare di prendere a costo zero Sead Kolasinac. Nella conferenza pre-semifinale di FA Cup contro il Manchester City, Arsène Wenger ha smentito le voci che parlano di un accordo tra l'Arsenal e il terzino naturalizzato bosniaco in scadenza di contratto con lo Schalke 04: "Non abbiamo chiuso per nessun giocatore - le parole del manager dei 'Gunners' - per il momento credo sia meglio non parlare di mercato".

R.A.