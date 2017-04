Calciomercato Napoli, il rinnovo di Mertens è vicino ma è scontro sulla clausola

Oscar Maresca

19/04/2017 13:06

NAPOLI RINNOVO MERTENS/ Mancano davvero solo gli ultimi dettagli per definire il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. Dopo mesi di incontri per discutere di cifre e cavilli, finalmente la firma sembra essere vicina. L'attaccante belga pupillo del Napoli, e probabile pezzo da 90 della prossima sessione di calciomercato, sta per legarsi al Napoli per altri 3 anni. Contratto fino al 2021, con un ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 3/3,5 milioni. Manca però ancora un particolare su cui le parti dovranno accordarsi: la clausola rescissoria. Lui la richiede, la società azzurra vorrebbe inserirla, non è però ancora chiaro se questa dovrà valere solo per l'estero o anche per l'Italia.

Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: clausola sì, clausola no

Dries Mertens è l'assoluto protagonista di questa stagione del Napoli. Capocannoniere e trascinatore della squadra azzurra, il belga sta disputando la sua miglior annata da quando veste la casacca partenopea. Un'esperienza che potrebbe continuare ancora per molto. Le notizie di calciomercato Napoli riportano indiscrezioni sulla possibile presenza della clausola rescissoria nel nuovo accordo, questa però sarebbe valida solo per l'estero. Ma sulle cifre è scontro: il Napoli vuole fissarla intorno ai 35 milioni, mentre gli avvocati del belga massimo a 20-25. Le discussioni si stanno indirizzando sulla falsariga di quello che fu l'affare Lavezzi. Il 'Pocho' nel 2010 firmò con De Laurentiis un rinnovo con clausola che gli consentì di liberarsi poi nel 2012 per 'soli' 26 milioni di euro. Una sorta di rinnovo con il cartellino del prezzo, per intenderci: è esattamente l'intenzione che ha anche l'entourage dell'attuale numero 14 azzurro. Gli agenti di Mertens lo scorso fine settimana sono stati a Castel Volturno e si sono incontrati con i vertici societari. In quell'occasione la trattativa ha subito l'accelerata definitiva. L'intesa è quindi vicina, c'è da limare gli ultimi dettagli. Una cosa però è sempre più probabile: Mertens resterà ancora a lungo un giocatore del Napoli.