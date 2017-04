Napoli-Udinese, Allan: "La Roma? Noi siamo tranquilli"

16/04/2017 00:14

NAPOLI UDINESE ALLAN / Autore di una prova maiuscola contro la sua ex squadra, Allan ha preso la parola ai microfoni di 'Premium Sport' al termine di Napoli-Udinese: "Il gol che ho realizzato è stato importante e ci ha dato sicurezza - ha esordito - Abbiamo fatto una bellissima partita ed è stata una vittoria importante. Il secondo posto della Roma? Siamo tranquilli, pensiamo a noi stessi, puntiamo a fare un buon finale di stagione. Pensiamo di partita in partita e speriamo che sbaglino loro, alla fine vedremo se riusciamo a raggiungere il secondo posto. Primo tempo difficile? Abbiamo avuto pazienza, non abbiamo mai sofferto. E' stata una buona partita. Quanto guardiamo all'avversario nella preparazione delle partite? Pensiamo sempre a imporre il nostro gioco. Ma allo stesso tempo vediamo sempre quali sono gli aspetti più importanti dell'avversario per concedergli poco".

D.G.