Calciomercato Milan, 'jolly' Bacca per il colpo Dzeko?

04/04/2017 11:42

CALCIOMERCATO MILAN ROMA BACCA DZEKO / Futuro incerto per Carlos Bacca. L'attaccante colombiano del Milan, che sta trascorrendo una stagione altalenante, la prossima estate potrebbe essere al centro di molte indiscrezioni di calciomercato, che già ora lo vogliono come possibile partente. Così, con Bacca in uscita, l'idea dei rossoneri potrebbe essere quella di un suggestivo scambio con Dzeko della Roma. Approfittando dell'arrivo in giallorosso di Monchi (che ha scoperto e lanciato Bacca al Siviglia), infatti, i rossoneri potrebbero proporre l'affare al nuovo ds, anche se i romanisti difficilmente accetterebbero lo scambio alla pari. Inoltre, molto dipenderà dal futuro di Spalletti, con Bacca che non rappresenta un profilo ideale per i suoi sincronismi tattici.

M.D.A.