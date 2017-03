Panchina d'Oro, Sarri al settimo cielo: "Per una volta davanti ad Allegri. Higuain ha dato tanto"

27/03/2017 13:47

PANCHINA D'ORO SARRI HIGUAIN - La Panchina d'Oro 2016 è andata a Maurizio Sarri. Il tecnico del Napoli ha preceduto il collega della Juventus, Massimiliano Allegri, e quello del Sassuolo, Eusebio Di Francesco. Ai microfoni dei cronisti, l'allenatore degli azzurri esprime tutta la sua soddisfazione: "Il riconoscimento dei colleghi è importante, c'è grande soddisfazione. Poi, per la carriera ci vogliono i punti, non i premi. Mi ha dato gusto, per una volta, arrivare davanti a Max (Allegri, ndr), è importante - ha detto sorridendo l'ex Empoli - Non me lo aspettavo". Nel frattempo, si avvicina la doppia sfida, campionato e Coppa Italia, con la Juventus del grande ex, Gonzalo Higuain: "Per noi ha fatto tanto. Ci sono stati momenti di rabbia, derivanti da gelosia, da un pubblico che si è sentito un po' tradito. Ma, alla fine, penso che prevarrà l'amore per questo ragazzo".

A.L.