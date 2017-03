PAGELLE E TABELLINO DI BARI-NOVARA: bene Floro Flores e Brienza, ma si chiude a reti bianche

Matteo Fantozzi & Giovanni Remigare

26/03/2017 22:44

PAGELLE E TABELLINO DI BARI NOVARA PAGELLE PROMOSSI E BOCCIATI / È un Bari-Novara per le news Serie B delle grandi occasioni, che si prende il palcoscenico della domenica sera e per una sera riporta il 'San Nicola' in Serie A. La gara però poi non è proprio al livello delle aspettative con uno zero a zero che regala poche emozioni. Alla fine gli ospiti si accontentano di un buon pari esterno, mentre i padroni di casa provano il tutto per tutto per vincere la gara senza riuscirci. Alla fine si chiude senza gol ma con tante emozioni. Di seguito le pagelle di Calciomercato.it.

BARI -

Micai 6: Si disimpegna bene nel primo tempo soprattutto nelle uscite alte, ma tutto sommato è poco impegnato dall'attacco piemontese;

Sabelli 5,5: Appare in netta difficoltà nel gestire Sansone, rimedia un'ammonizione nella ripresa che lo limita in fase di spinta;

Capradossi 6: Partita ordinata per il numero 30 biancorosso, annulla Macheda;

Tonucci 6: Ammonito a metà primo tempo si destreggia bene facendo valere la propria esperienza;

Daprelà 6,5: Si inserisce con continuità e crea pericoli alla retroguardia del Novara non dando punti di riferimento;

Fedele 6,5: Colpisce un palo con una conclusione terrificante nel primo tempo, è sicuramente tra i più costanti del Bari;

Salzano 6: Non male la gara per il giocatore dei pugliesi, Colantuono lo sostituisce con una punta per dar più peso all'attacco dei galletti; (65' Maniero 6): entra in campo per dare più peso all'attacco della squadra di Colantuono. E' propositivo e ci mette grande impegno, ma alla fine combina poco;

Romizi 6: Partita sufficiente per ordine e disciplina, ma nulla di più. Gli manca lo spunto dei giorni migliori;

Galano 6: Ci si aspetta sempre la zampata vincente e decisiva, ma non entra nel vivo del gioco per almeno un'ora, nel finale appare stanco; (89' Parigini sv)

Floro Flores 6,5: Non segna, ma l'attaccante più pericoloso per il Bari. Sfiora in due occasione il gol con giocate da grande centravanti;

Brienza 6.5: è il giocatore con più fantasia dei 22 in campo, crea tanto e colpisce un palo nella prima frazione di gioco, nella ripresa cala, ma rimane sempre nel vivo del match;

All. Colantuono 6: La squadra appare un pò stanca, ma segue perfettamente le indicazioni del tecnico che ha fatto di tutto per vincerla, anche se non vi è riuscito;

NOVARA -

Da Costa 6,5: Grande intervento su Floro Flores nel primo tempo, bravo nelle uscite sui calci d'angolo;

Troest 6: Spinge poco costretto a tenere a bada gli avanti biancorossi;

Lancini 5,5: Appare in difficoltà in più occasioni durante la gara, forse penalizzato dal giallo in avvio di partita;

Mantovani 6: Ordinato e preciso, soffre in avvio Floro Flores che lo supera in due occasioni, ma poi prende le misura chiudendo bene;

Chiosa 5.5: Lento e poco propositivo, costretto a rimanere nello spogliatoio per un piccolo problema muscolare per precauzione; (46' Dickmann 6): Entra subito in partita e rimedia due calcioni dagli avversari, uno di questi costa il cartellino giallo a Fedele. Porta ordine a centrocampo e qualche pericolo in fase di spinta;

Orlandi 6: Geometrie poco riuscite, ma chisure perfette a centrocampo, il Novara alza il muro in mediana e lui ne è uno dei protagonisti;

Cinelli 6: Qualche buona iniziativa da parte del numero 7 del Novara, anche se poche volte si rende pericoloso in area di rigore avversaria;

Casarini 6: Parte male con qualche fallo di troppo, cresce minuto dopo minuto dando equilibrio a centrocampo;

Kupisz 5,5: Spinge con continuità e crea qualche pericolo nella metà campo pugliese, ma in fase difensiva lascia a desidera, si perde in più occasioni Brienza;

Macheda 5: Prevedivile e spesso in fuorigioco. Partecipa poco alla costruzione del gioco offensivo e appare un oggetto a volte slegato dal resto del gruppo; (56' Galabinov 6): Entra bene in partita cercando di far salire la squadra e tenere lontano il Bari dall'area di rigore. Ci riesce guadagnandosi preziosi calci di punizione;

Sansone 6: Partita di sacrificio per l'attaccante del Novara costretto a ripiegare più volte a centrocampo, gioca lontano dalla porta rendendosi poco pericoloso; (76' Adorjan sv)



All.Boscaglia 6,5: Prepara la partita nei minimi particolari cercando di imbrigliare Brienza e Galano e non facendo arrivare palloni importanti a Floro Flores, porta a casa un punto prezioso e meritato;



TABELLINO



Bari-Novara 0-0

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Capradossi, Tonucci, Daprelà; Salzano (65' Maniero), Romizi, Fedele; Galano (89' Parigini), Floro Flores, Brienza. Allenatore: Stefano Colantuono. A disposizione: Gori, Cassani, Morasa, Turi, Viola, Furlan, Martinho. All. S.Colantuono

Novara (3-5-2): Da Costa; Lancini, Troest, Mantovani; Chiosa (46' Dickmann), Orlandi, Cinelli, Casarini, Kupisz; Macheda (56' Galabinov), Sansone (76' Adorjan). Allenatore: Roberto Boscaglia. A disposizione: Montipo, Chaja, Koch, Lukanovic, Scognamiglio, Selasi. All. R.Boscaglia

Arbitro: Fabrizio Pasqua

Ammoniti: Tonucci (B), Fedele (B), Lancini (N), Cinelli (N), Sabelli (B), Daprelà (B), Troest (N)