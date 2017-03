Serie B, le probabili formazioni della 32ma giornata

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

SERIE B PROBABILI FORMAZIONI / La Serie A, ferma per le nazionali, lascia il palcoscenico della giornata di domenica alla Serie B. Sono esattamente nove le gare in programma oggi, con la prima in scena alle ore 12.30 come accade per il massimo campionato.

Serie B, le probabili formazioni della 32esima giornata

Il lunch match è Verona-Pisa, due squadre in seria difficoltà per diversi motivi. Gli scaligeri infatti sembrano non riuscire più a vincere e sono scivolati in terza posizione dietro Spal e Frosinone. Il Pisa viene da diverse penalizzazioni e con una situazione societaria tutta da decifrare. Il big match delle ore 15.00 è invece Spal-Frosinone, rispettivamente la prima e la seconda della classe. Due squadre che fino a questo momento non hanno sbagliato praticamente nulla. Si chiude stasera con il posticipo del San Nicola tra Bari e Novara.



Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it:

Ore 12.30 Verona-Pisa (Stadio Bentegodi)

VERONA (4-2-3-1): Nicolas; Pisano, Bianchetti, Caracciolo, Souprayen; Zaccagni, Fossati; Romulo, Bessa, Siligardi; Ganz (Pazzini). A disp.: Coppola, Boldor, B.Zuculini, F.Zuculini, Fares, Valoti, Luppi, Ganz, Cappelluzzo. All.: Pecchia.

PISA (4-3-3): Ujkani; Golubovic, Milanovic, Del Fabro, Longhi; Verna, Di Tacchio, Angiulli; Mannini, Manaj, Masucci. A disp.: Cardelli, Lazzari, Tabanelli, Zonta, Gatto, Favale, Zammarini, Peralta, M.Giani. All.: Gattuso.

Ore 15.00, Carpi-Perugia (Stadio Cabassi)

CARPI (4-4-2): Petkovic; Sabbione, Romagnoli, Gagliolo, Poli; Letizia, Bianco, Lollo, Fedato; Beretta, Lasagna. A disp.: Sarri, Mezzoni, Mbaye, D'Urso, Bifulco, Concas, Carletti, Forte, Mbakogu. All.: Castori.

PERUGIA (4-3-3): Brignoli; Del Prete, Monaco, Volta, Di Chiara; Brighi, Ricci, Acampora; Nicastro, Di Carmine, Guberti. All.: Bucchi.

Ore 15.00, Latina-Pro Vercelli (Stadio Francioni)

LATINA (3-4-3): Pinsoglio; Coppolaro, Dellafiore, Garcia Tena; Bruscagin, Mariga, Bandinelli, Di Matteo; Buonaiuto, Corvia, R.Insigne. A disp.: Grandi, Nica, Pinato, Rolando, De Vitis, Rocca, De Giorgio, Negro, Jordan. All.: Vivarini.

PRO VERCELLI (3-5-2): Provedel; Luperto, Legati, Konate; Berra, Emmanuello, Vives, Palazzi, Eguelfi; Aramu, Bianchi. A disp.: Zaccagno, Germano, Altobelli, Castiglia, Nardini, Castellano, Baldini, Comi, Osei. All.: Longo.

Ore 15.00, Salernitana-Ascoli (Stadio Arechi)

SALERNITANA (4-3-3): Gomis; Perico, Tuia, Bernardini, Vitale; Minala, Ronaldo, Della Rocca; Rosina, Coda, Improta. A disp.: Terracciano, Luiz Felipe, Schiavi, Bittante, Grillo, Odjer, Sprocati, Donnarumma, Joao Silva. All.: Bollini.

ASCOLI (4-4-2): Lanni; Almici, Cinaglia, Gigliotti, Felicioli; Orsolini, Addae, Bianchi, Cassata; Cacia, Bentivegna. A disp.: Ragni, Mignanelli, Slivka, Carpani, Mogos, Lazzari, Giorgi, Gatto, Perez. All.: Aglietti.

Ore 15.00, Ternana-Avellino (Stadio Liberati)

TERNANA (4-3-1-2): Aresti; Zanon, Diakitè, Meccariello, Rossi; Defendi, Ldesma, Di Noia; Falletti, Avenatti, Palombi. A disp.: Piacenti, Contini, Della Giovanna, Palumbo, Coppola, Petriccione, La Gumina, Monachello, Pettinari. All.: Liverani.

AVELLINO (4-4-2): Lezzerini; Gonzalez, Djimsiti, Jidayi, Laverone; Lasik, Paghera, Omeonga, D'Angelo; Verde, Ardemagni. A disp.: Iuliano, Migliorini, Perrotta, Solerio, Bidaoui, Camara, Belloni, Eusepi, Castaldo. All.: Novellino.

Ore 15.00, Vicenza-Brescia (Stadio Menti)

VICENZA (4-4-2): Amelia; Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino; Orlando, Urso, Gucher, Giacomelli; Ebagua, De Luca. A disp.: Vigorito, Bianchi, Bogdan, Zivkov, Doumbia, Vita, Signori, Bellomo, Cernigoi. All.: Bisoli.

BRESCIA (4-3-3): Minelli; Untersee, Romagna, Blanchard, Coly; Bisoli, Mauri, Sbrissa; Ferrante, Caracciolo, Camara. A disp.: Arcari, Lancini, Prce, Bonazzoli, Martinelli, Vassallo, Modic, Torregrossa, Crociata. All.: Cagni.

Ore 15.00, Entella-Cesena (Stadio Comunale)

ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci;Belli, Benedetti, Pellizzer, Baraye; Moscati, Troiano, Palermo; Tremolada; Caputo, Catellani. A disp.: Paroni, Pecorini, Filippini, Ardizzone, Mota Carvalho, Di Paola, Diaw, Ammari. All.: Breda.

CESENA (3-5-2): Agazzi; Capelli, Ligi, Donkor; Di Roberto, Crimi, Schiavone, Vitale, Renzetti; Ciano, Rodriguez. A disp.: Agliardi, Falasco, Setola, Falasco, Perticone, Farabegoli, Panico, Cavallari, Cocco. All.: Camplone.

Ore 20.45, Bari-Novara (Stadio San Nicola)

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Capradossi, Tonucci, Daprelà; Fedele, Romizi, Brienza; Galano, Floro Flores, Parigini. A disp.: Gori, Suagher, Cassani, Furlan, Salzano, Martinho, Viola. All.: Colantuono

NOVARA (3-4-1-2): Da Costa; Mantovani, Troest, Lancini; Kupisz, Cinelli, Casarini, Chiosa; Orlandi; Sansone, Macheda. A disp.: Montipò, Scognamiglio, Koch, Dickmann, Malberti, Selasi, Kupisz, Di Mariano, Lukanovic. All.: Boscaglia.