Calciomercato Napoli, agente Suarez: "No ai prestiti, è felice al Barcellona"

25/03/2017 16:14

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE SUAREZ / Tra i tanti obiettivi per la fascia del Napoli c'è anche Denis Suarez del Barcellona, autentico pallino del patron Aurelio De Laurentiis. Riuscire a convincerlo a lasciare la Catalogna, però, non sarà semplice per i gli azzurri: "Non abbiamo ricevuto interessi né dal Napoli né da altri club - ha specificato Felix Gende, agente del giocatore, a 'Radio CRC' - Il mio assistito sta benissimo in un grande club come il Barcellona col quale ha un contratto della durata di cinque anni. In questi mesi sta crescendo tanto, è ovvio che tutti vorrebbero giocare di più ma questo è il primo vero anno a Barcellona il percorso da seguire è questo. Il prossimo anno avrà sicuramente più spazio. Futuro? Ogni decisione spetta ai blaugrana ma, ripeto, noi non prendiamo in considerazione l'ipotesi del prestito".

D.G.